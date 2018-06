Col trombone da Scordia a Boston

Salvatore Enrico Zapparrata, 27 anni, scordiense, è l’unico musicista europeo ammesso al Tanglewood Music Center (Tmc) di Boston. Il trombonista scordiense, infatti, a seguito dell’audizione potrà frequentare l'accademia estiva di altissimo perfezionamento nell'ambito della musica classica.

«La selezione è molto dura – ci ha spiegato Enrico – e avviene tramite audizione in dodici date in giro per le otto maggiori città dell’America del nord: New York, Chicago, Philadelfia, Miami, Detroit, Bloomington, Huston, Los Angeles. E in più si ha la possibilità di partecipare anche con audizione via video da tutte le parti del mondo, tutto questo per un solo posto disponibile».

Il Tmc è sede estiva della Boston Symphony Orchestra che dona grande prestigio all'accademia. Gli ammessi vengono considerati professionisti e seguiti dall'orchestra stessa nel corso della preparazione degli spettacoli durante un programma di otto settimane in cui, oltre a confrontarsi sulla tecnica, avranno l’opportunità di produrre concerti sinfonici con maestri come Andris Nelson, direttore della sinfonica di Boston, ed Herbert Bloomstedt, direttore onorario della Staadtkappelle di Dresda;inoltre accompagneranno artisti come Yo Yo MA e Kirill Gerstein attraverso un repertorio molto esigente.

«Per due anni consecutivi sono stato ammesso con riserva – ha raccontato Enrico – non ho mollato, ho continuato a lavorare sempre più duro e alla fine è successo. Questo, per me, è un risultato importantissimo, unico europeo della sezione ottoni, unico italiano di tutta l’orchestra. E la parte più importante di questa storia, il messaggio che mi piacerebbe far passare, è: la passione, la disciplina e la determinazione alla fine pagheranno sempre».

Una carriera iniziata ad 8 anni nella scuola musicale della banda scordiense evolve presto in un percorso formativo eccellente, di carattere internazionale e dalle esperienze formative che lo hanno portato a conseguire competenze primarie e trasversali di alto livello negli ambiti musicale-interpretativo e pedagogico. Nel 2014 Salvatore Enrico Zapparrata è uno dei due finalisti per il concorso all'orchestra Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti con la quale collabora regolarmente. Nel 2015 vince il concorso per trombone basso alla prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala e nel 2016 viene selezionato tra i migliori allievi dell’Accademia ottenendo l’accesso ad un corso che prevede la collaborazione con l’orchestra del teatro stesso. Nell'estate dello stesso anno viene selezionato per l’orchestra del festival della musica classica di Miami in Florida, quindi giunge secondo per il posto di trombone basso all'accademia estiva della Boston Symphony Orchestra.

Il musicista scordiense per altro annovera già diverse collaborazioni nazionali ed internazionali con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, Verdi di Milano, Sinfonica di Sanremo, Sinfonica di Biel e Sinfonica di Berna esibendosi in prestigiose sale da concerto quali il Teatro alla Scala di Milano, Victoria Hall di Ginevra, Salle Pleyel di Parigi, Teatre du chatelet di Parigi, Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Petruzzelli di Bari, Flagey Hall di Bruxells, Stadt Theater Bern Cultur, casino Bern Emirates Theater di Abudhabi, New world symphony di Miami.

Dopo il diploma di I e II livello con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Bellini di Catania, ottiene un diploma artistico in Concertista al Cnr di Parigi e un Master in Pedagogia della musica. Oggi continua la sua formazione con un post-master seguito dal maestro Rex Martin, insegnante di Tuba e ottoni gravi alla prestigiosissima Northwestern University di Chicago. Zapparrata insegna alla Scuola Francese di Berna, ed è direttore musicale di tre orchestre di fiati in Svizzera.