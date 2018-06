CATANIA - Continuano le ricerche in mare del 16enne del Congo disperso da ieri mentre faceva il bagno con la sorella di 18 anni, morta annegata, alla Plaia di Catania. In mare ci sono mezzi navali della polizia e dei vigili del fuoco, due elicotteri, uno della polizia e l’altro della guardia costiera, e i sommozzatori dei pompieri. Le condizioni del mare, mosso, non rendono agevoli le operazioni di ricerca il cui raggio di azione è stato notevolmente ampliato.

Foto di Orietta Scardino