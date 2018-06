Comunali a Catania, ecco chi sono i 36 consiglieri di Palazzo degli Elefanti

Con la ripartizione dei seggi, scattati per le liste che hanno totalizzato i voti necessari, prende forma il nuovo Consiglio comunale di Palazzo degli Elefanti. Mancano ancora una ventina di sezioni da scrutinare, ma i giochi, a parte qualche nome, sarebbero fatti. Ad incassare il maggior numero di consiglieri, 23 in tutto, sono le liste che hanno sostenuto il neo sindaco di Catania Salvo Pogliese:

con Forza Italia, che ha avuto il 14,41% delle preferenze, entrano in Consiglio sei esponenti del partito: Santi Bosco (1010) Rosario Angelo Scuderi (802) Dario Grasso (784), Alessia Trovato (769), Gabriele Giovanni Petralia (757), Daniela Rotella e Graziana Scalia hanno al momento uno scarto di pochi voti (la prima 756, la seconda 732).

con "Una scelta d'amore per Catania", Pogliese sindaco (14,03%) scattano 5 seggi: Bartolomeo Curia (946), Salvo Giuffrida, Agatino Giusti, Luca Sangiorgio e Giovanni Antonio Scannella.

#Diventerà Bellissima, Pogliese sindaco (partito del presidente della Regione Nello Musumeci) (7,72%) ha conquistato 3 seggi: Alessandro Messina, Nino Penna e Manfredi Zammataro.

"Grande Catania", lista vicina all'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo (10,93%) fa entrare 4 consiglieri: Giuseppe Castiglione, Mario Orazio Grasso, Seby Anastasi e Alessandro Campisi.

Fratelli d'Italia (7,67%) avrà in Consiglio tre rappresentanti:Franco Saglimbene, Sara Pettinato e Fabio Rallo.

"In campo con Pogliese" (7,13%) ha totalizzato due seggi: Andrea Barresi e Paola Emanuela Parisi.

Per Enzo Bianco, sindaco uscente e grande sconfitto di queste Comunali, scatta un seggio (come secondo candidato sindaco più votato) mentre per le liste che lo sostenevano scattano complessivamente 6 consiglieri, espressione di due liste.

“Con Bianco per Catania” (11,07%) ce l'hanno fatta: Daniele Bottino, Salvo Di Salvo e Lanfranco Zappalà.

“Catania 2.0” (9,41%) porta in Consiglio: Giuseppe Gelsomino, Francesca Ricotta e Mario Tomasello.

Il Movimento Cinque Stelle (17,63%) entra per la prima volta nel Consiglio comunale etneo con 6 esponenti: Giovanni Grasso, Lidia Adorno, Gabriele Nasca, Valeria Rosa Diana, Giuseppe Fichera e Graziano Francesco Maria Bonaccorsi.

Nessun rappresentante a Palazzo di Città per gli altri due candidati sindaci Emiliano Abramo e Riccardo Pellegrino, le cui liste non hanno superato la soglia di sbarramento.