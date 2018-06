Catania, spacciatore picchia cliente e rapina la sua ragazza

CATANIA - I carabinieri della caserma di Piazza Dante a Catania hanno arrestato Giuseppe Giuffrida, 27 anni in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per rapina aggravata, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa il 23 dicembre scorso l'uomo, armato di pistola e con il volto parzialmente coperto da una sciarpa, che è un pusher, avrebbe rapinato 210 euro alla fidanzata 21enne di un suo "cliente" che da lui ogni settimana comprava del "fumo" per uso personale. Il cliente, un 23enne, è intervenuto a difesa delle fidanzata, ma lo spacciatore-rapinatore lo ha colpito alla testa con il calcio della pistola causandogli lesioni guaribili in sette giorni. L'arrestato, su disposizione del Gip, è stato condotto in carcere.