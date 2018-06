Lavori dei solarium in alto mare: Comune di Catania rescinde il contratto

Catania - La prima rogna di stagione (non l’unica se consideriamo che estate si prospetta per la raccolta rifiuti in città) è bella e servita per l’Amministrazione Pogliese e per il prossimo assessore con delega al Mare. La stagione dei due solarium del Lungomare - sulla scogliera di piazza Europa e Ognina - è infatti in alto mare, ed è oggi difficile fare qualsiasi previsione, con l’unica certezza che gran parte dell’attesa “estate in città” può già considerarsi compromessa. Ieri il Comune ha predisposto il provvedimento di revoca del contratto, proprio perché l’impresa che si è aggiudicata i lavori di montaggio delle piattaforme non si è ancora messa all’opera, nonostante le ripetute sollecitazioni, e nonostante la consegna dei lavori - che fa scattare il termine di trenta giorni per l’ultimazione delle strutture - risalga ormai allo scorso 23 maggio. L’assessore uscente, Michele Giorgianni, ha rilevato come l’iter della gara sia stato avviato quest’anno in considerevole anticipo sulla stagione, i cui tempi sono stati tuttavia penalizzati prima dal coinvolgimento dell’ex dirigente dell’Ecologia ed ex Rup dei lavori di solarium e spiagge libere nell’inchiesta sui rifiuti, e poi dal ritardo dell’impresa aggiudicataria del montaggio dei solarium.

La questione è seguita dall’attuale Rup dei lavori, ingegner Salvatore Marra, il quale rileva il danno anche d’immagine che l’Amministrazione e la città stanno subendo a causa del mancato avvio del montaggio dei solarium, fino a questo momento senza una valida giustificazione da parte dell’impresa. Stando così le cose, l’intenzione del Comune è trattenere la cauzione di poco meno di quarantamila euro, applicare le penali in base al contratto, e segnalare all’Anac l’inadempimento della ditta, facendo scorrere la graduatoria, per aggiudicare in via d’urgenza i lavori, dopo la revoca, senza peraltro la certezza che si possa fare in tempo neanche a rispettare la vecchia tradizione del primo bagno il 16 di luglio.