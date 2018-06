Catania, in aeroporto sarà "Festa della musica" con le orchestre scolastiche

CATANIA - E’ dedicato al mondo della scuola, con la partecipazione delle orchestre giovanili di tre istituti del territorio, il contributo di Sac alla Festa della Musica 2018, manifestazione in programma il 21 giugno promossa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dalla Siae, in collaborazione con molti altri enti e associazioni culturali. Testimonial il pianista Ezio Bosso. Accogliendo la proposta di Enac e Assaeroporti, Sac parteciperà insieme ad altre ventuno società di gestione aeroportuale con concerti estemporanei e performance di musica dentro e fuori dai terminal per condividere con passeggeri, visitatori e operatori di scalo il messaggio universale di cultura, integrazione e armonia contenuto nella musica.



A Catania, saranno impegnati circa un centinaio di alunni con vari ensemble orchestrali. Si comincia alle 10, in sala Partenze, con il liceo musicale Angelo Musco (Catania). Alle 13, stesso luogo, gli alunni del liceo musicale Turrisi Colonna. Infine alle 17, in sala Arrivi gli allievi dell’Istituto Redi di Paternò con la Redi Jazz Orchestra.