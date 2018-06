Catania, tentano furto in una scuola: arrestati un 20enne e un minore

CATANIA - Un 15enne, M. Q., ed un pregiudicato 20enne, Marco Villani, sono stati arrestati nella notte dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Agenti delle Volanti alle ore 2.55, dopo che alla sala operativa della Questura era giunta la segnalazione di un furto in atto nell'istituto scolastico Cesare Battisti, si sono recati sul posto, dove hanno bloccato i due ragazzi, i quali, dopo aver rotto un’inferriata, si era introdotti nel plesso scolastico.

Dopo l'arresto, su di disposizione del pm di turno il minore è stato accompagnato nell centro di prima accoglienza di Via Franchetti, mentre il maggiorenne è trattenuto in camera di sicurezza neella Questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.