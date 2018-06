Due rapine a Mascali: presi di mira una parafarmacia e un tabaccaio

Mascali (Catania) - Sono due le rapine assestate nel giro di poche ore ai danni di una parafarmacia e di una rivendita di tabacchi a Mascali. Attorno alle 16.30, un malvivente con il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nella parafarmacia di Carrabba, all’ingresso del paese facendosi consegnare, sotto la minaccia dell’arma i soldi in cassa circa 800 di una rivendita di tabacchi, in via Sicula Orientale a Mascali.

In azione, stavolta, un malvivente solitario, con il volto scoperto e “armato” di cacciavite che ha fatto irruzione nel negozio facendosi consegnare da titolare il denaro in cassa: circa 500 euro. L’uomo è poi fuggito a piedi. Non è escluso che all’esterno fosse atteso da un complice a bordo di un’autovettura. I carabinieri allertati hanno immediatamente avviato le indagini, fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere della rivendita di tabacchi e dei numerosi negozi presenti nella zona.