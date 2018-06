Furto all'Eurospin di Palagonia: arrestato ladro 29enne

Palagonia (Catania) - I Carabinieri del Norm di Palagonia hanno arrestato un 29enne del posto per furto aggravato. L’uomo all’interno dell’Eurospin di via Palermo nella zona industriale era riuscito a rubare generi alimentari per un valore di circa 6.000 euro, allontanandosi indisturbato dal supermercato.

Allertati dagli uomini della vigilanza, ì militari, giunti immediatamente sul posto, hanno prontamente acciuffato il ladro che tentava un’inutile fuga. Arrestato e assolte le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Caltagirone a disposizione dell’autorità giudiziaria.