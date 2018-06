PALERMO - In dirittura d’arrivo i lavori per il nuovo centro di distribuzione Penny Market di Catania. Il nuovo magazzino si trova in contrada Pantano d’Arci, nei pressi dell’aeroporto, ed è una struttura di circa 20.000 mq (corrispondente a quasi 3 campi da calcio), scelta da Penny per una futura espansione della rete commerciale in Sicilia, parallelamente ai 27 punti vendita già aperti.