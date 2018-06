Depuratore e rete fognaria,Catania maglia nera in Italia

ROMA - «A partire dal 2018 e fino al 2023 usciremo progressivamente da tutte le infrazioni, questo prevedono i nostri cronoprogrammi. Il lavoro più impegnativo è quello di Catania, dove, oltre alla costruzione del depuratore, va completata la rete fognaria che oggi serve solo il 30% degli abitanti». Lo ha detto a "Fuori Tg", programma del Tg3, il Commissario straordinario unico per la Depurazione, Enrico Rolle.

«In molte regioni del Sud - ha aggiunto Rolle - ci troviamo in una situazione difficile, dovuta anche ai ritardi nell'attuazione della legge Galli sul servizio idrico integrato, ma ci sono anche esempi virtuosi come il depuratore di Punta Gradelle nella penisola sorrentina, probabilmente il più bello e innovativo d’Italia, che ha fatto uscire quella zona dall'infrazione». E ancora: «Abbiamo fatto una convenzione con Enea - ha proseguito il commissario - per adottare le migliori tecnologie nella progettazione degli impianti e per il riutilizzo delle acque reflue: la depurazione - ha concluso Rolle- metterà a disposizione centinaia di milioni di metri cubi d’acqua fondamentali in un territorio estremamente assetato».