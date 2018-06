In aeroporto a Catania parcheggi con Telepass

CATANIA - Nei parcheggi dell’aeroporto di Catania P1, P2 e P4 è entrato in funzione il sistema di pagamento Telepass: un servizio che velocizza ulteriormente l'accesso e l’uscita dalle aree di sosta e consente ai clienti Telepass di transitarvi facilmente perché non dovranno né ritirare il ticket all’ingresso, né pagare la sosta alle casse automatiche perché il sistema «legge» la targa, come succede nei caselli autostradali, e autorizza l’accesso e di conseguenza il pagamento sul conto corrente indicato.



A presentare il nuovo Sistema Gestione Parcheggi di Sac, introdotto lo scorso mese di marzo e nel giro di pochi giorni entrato subito a regime proprio perché semplifica tutte le procedure, sono stati Nico Torrisi, Ad di Sac, Dante Antognoni, Ad di Telepass Pay, e Franco Oliva, Ad di Hub Italia, l’azienda che ha rinnovato, automatizzandolo, il sistema parcheggi.

«Quello del Telepass - spiega Torrisi - è un servizio molto atteso dai nostri utenti, in particolare dai residenti nella Sicilia Orientale, dove da circa vent'anni è presente nei caselli dell’autostrada Catania-Messina e in parte della Messina-Palermo. Restano confermati i 15 minuti di sosta gratuita per chi utilizza P1 e P2 (sosta breve) consentendo agli accompagnatori di caricare e scaricare passeggeri e bagagli all’interno degli stessi parcheggi, in assoluto i più vicini al terminal, da cui distano appena 40 e 20 metri.

Entro la fine del 2018 saranno aperti i parcheggi P3 e P5, con accesso a pagamento o con Telepass». «Telepass sta proiettando sempre più il proprio know-how anche al di fuori dell’autostradale - afferma - Dante Antognoni per soddisfare le esigenze della propria clientela attraverso servizi utili, semplici, innovativi al passo con l’evoluzione della tecnologia, che proprio come Telepass, non si ferma mai. L'avvio del servizio nel parcheggio presso l’aeroporto di Catania, rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto da Telepass grazie alla proficua collaborazione con Sac».