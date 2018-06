Pietrarossa, la diga si farà: in arrivo anche le risorse

Palermo - Il governo regionale accelera sul completamento della diga Pietrarossa di Caltagirone. In quest’ottica la Regione ha assunto la gestione dell’impianto da ultimare, cosa prevista tra l’altro nelle pieghe di una legge regionale vecchia di una decina d’anni a cui non si era mai dato seguito, al fine di velocizzare le procedure che porteranno all’appalto delle opere di completamento. L’obiettivo di Palazzo d’Orleans è di potere inaugurare prima della fine della legislatura l’Araba Fenice delle incompiute siciliane.

La successione delle fasi con cui si dovrà intervenire prevede “l’articolazione degli adempimenti preliminari complementari”. Tradotto fuori dalla narrazione burocratica occorre verificare se sono collaudabili le opere ad oggi eseguite. Se possono quindi assolvere alla funzione per la quale sono state costruite, dalla verifica dei materiali impiegati alla caratterizzazione tecnica. Dovrà essere predisposto inoltre dalla Soprintendenza di Enna un progetto per la mappatura e catalogazione del bene archeologico, che sarà inserito nella stesura del completamento.

Le infrastrutture a valle della Diga Pietrarossa sono già tutte realizzate, compreso l’allaccio (4 km) alla condotta principale dello schema (Torrino Margherito). Il completamento consentirebbe di portare l’irrigazione da 6.000 a oltre 17.000 ettari. Statisticamente, infatti, i soli afflussi della Diga Don Sturzo, con Dittaino Ogliastro, non consentono l’accumulo per il volume massimo previsto (110 milioni di metri cubi). Un altro aspetto che andrà curato è l’entità di una piccola frana presenta in una spalla del versante che andrà sistemata. Il rilievo complessivo dovrà contenere tecnicamente il dettaglio più completo possibile e andare a prevedere l’efficientamento di alcune parti dell’opera.

La commissione nazionale dighe aveva lo scorso anno chiesto espressamente quale fosse l’intenzione dell’amministrazione regionale sul completamento dell’opera. In questo contesto di ritrovata sintonia la Soprintendenza di Enna si era poi detta pronta a rilasciare il relativo nulla osta. Ma quali sono gli effetti pratici di questo ‘ritorno a casa’ dell’opera che ancora non c’è? Dal momento che il dipartimento regionale Acqua e rifiuti di Viale Campania sta seguendo l’intera linea di finanziamento sulle dighe (risorse nazionali) con una ventina di interventi sugli impianti siciliani, è stata potenziata di fatto la macchina organizzativa per adempiere nei tempi previsti dal bando attuativo della delibera Cipe (comitato interministeriale programmazione economica).

L’incompiuta storica riparta da alcuni numeri precisi. La copertura economica per il completamento della diga Pietrarossa ammonta a 60 milioni di euro. Le risorse sono contenute all’interno del secondo ‘addendum’ degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle dighe. Fondi ministeriale delibera Cipe 54/2016. Il totale del fondo è di 65 milioni e 75mila euro, e la diga da completare ne assorbe quasi per intero il finanziamento. È attesa a giorni la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo step di risorse da potere utilizzare del piano nazionale Dighe, che dovrebbe essere utilizzabile già entro l’anno in corso.

A pubblicazione avvenuta sarà formalizzata la convenzione tra il ministero e la Regione, le somme saranno rese disponibili, a partire dall’anticipo iniziale pari al 10%. Le prime risorse andrebbero utilizzate per le verifiche sulle opere eseguite necessarie a definire il progetto di completamento. Sulla stima dei tempi, da quando si andrà a iniziare, la corsa del recupero contro il tempo perduto (20 anni) potrebbe completarsi addirittura in 24 mesi. Se dovesse vedere la luce l’opera, bloccata nel tempo, gli effetti di beneficio per l’intera area della Sicilia orientale non tarderebbero a farsi apprezzare. Ogni anno si erodono regolarmente le riserve della Diga Don Sturzo che solo con l’esercizio della Pietrarossa potrebbe raggiungere il volume di massimo invaso di progetto (110 milioni di metri cubi).

Una storia quella dell’opera, senza fine che, nel lungo intervallo tra la posa della prima pietra, (febbraio 1989) e le lunghissime fasi di stallo in cui si è articolata la complessa vicenda ha conosciuti anche un provvedimento di sequestro eseguito il 6 marzo del 2000 dalla Digos per rendere esecutiva l’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, per effetto dei ritrovamenti archeologici. A Casalgismondo fu rinvenuto un insediamento di epoca romana, forse una “Statio Capitoliana”, destinato all’ammasso delle derrate agricole e alla riscossione dell’erario. Né sono mancate in questi vent’anni nella zona le manifestazioni di protesta di agricoltori che hanno chiesto il completamento dei lavori per garantire i servizi di irrigazione. Un conflitto che non ha mai superato però la dimensione territoriale locale a cui, la politica non ha voluto dare nel tempo il valore di una scelta di campo, in una direzione o in un’altra. Almeno fino a questo momento.