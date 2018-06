Dalle minacce via citofono fino a un proiettile dentro una busta: denunciò di essere vittima di una scia di pesanti intimidazioni da parte di ignoti. E la Digos di Catania - anche considerato il suo status di componente della commissione parlamentare Antimafia, che all'epoca rendeva l’inchiesta ancor più delicata - si mise subito al lavoro. Raccogliendo, in poco più di un anno di scrupolosa indagine, molti elementi: intercettazioni, testimonianze, perizie tecniche. Riscontri che, beffardamente, hanno però ribaltato la versione iniziale: il denunciante è diventato ben presto indagato.

E ora, per l’ex deputato della Lega, Angelo Attaguile, la Procura di Catania chiede un decreto penale di condanna per simulazione di reato continuata. La richiesta del sostituto procuratore Andrea Ursino, inoltrata all'ufficio dei Gip presieduto da Nunzio Sarpietro, prevede l’applicazione di una pena pecuniaria (in sostituzione di quella detentiva) di 22.500 euro.

Attaguile, iscritto nel registro degli indagati da gennaio del 2017, è ora imputato «perché, con più denunce presentate in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso» davanti alla polizia «affermava falsamente di aver ricevuto minacce ed intimidazioni, in modo che si potesse iniziare un procedimento penale a carico di ignoti». Un’accusa non da poco per l’uomo politico più influente della Lega in Sicilia, almeno fino alla doppia doccia fredda degli scorsi mesi: prima la mancata rielezione alle Politiche e poi il recente commissariamento con il senatore Stefano Candiani “inviato speciale” direttamente dal leader Matteo Salvini.

Gli episodi contestati come false denunce, raccolti in una corposa informativa della stessa Digos etnea, partono dal dicembre del 2016. In quell'occasione l’ex coordinatore regionale di "Noi con Salvini" denunciò che ignoti gli avessero citofonato a casa dicendogli «finiscila ora». Qualche settimana dopo un’altra segnalazione: il giorno di Natale del 2016 avrebbe «rinvenuto, nella buca delle lettere, un ritaglio di giornale asseritamente di contenuto intimidatorio». Ma poco meno di un mese dopo, annotano gli investigatori, l’indagato ritrattò in parte la versione «riferendo che il ritaglio di giornale gli era stato consegnato da persona sconosciuta che lo aveva avvicinato per strada».

Nel frattempo, in questa misteriosa escalation, Attaguile aveva già denunciato, sempre «falsamente» secondo la Procura, due nuovi episodi. Un’altra intimidazione al citofono: «Sei peggio di quello stronzo di Salvini e ti ho detto di finirla ora». E un presunto pedinamento, «durante il suo rientro da Grammichele a Catania» da parte di «un’auto condotta da persona non identificata». Nell'ultimo esposto, ritenuto anch’esso privo di fondamento, l’ex leader siciliano del Carroccio alzò l’asticella. Affermando di «avere rinvenuto, nella buca delle lettere, una busta contenente un proiettile». La denuncia è del 18 gennaio 2017. Nei due giorni successivi, ricostruisce la Digos, arrivò un’altra sospetta modifica del racconto: Attaguile riferì che «la busta gli era stata consegnata da persona sconosciuta che lo aveva avvicinato in aeroporto».

Fin qui l’elenco delle presunte simulazioni di reato. Per le quali il pm, dopo un complesso calcolo di attenuanti e aggravanti, arriva a computare l’ipotesi di tre mesi di reclusione convertiti in pena pecuniaria di 22.500 euro, pagabili in 30 rate mensili da 750 euro. Ora il gip di Catania dovrà pronunciarsi sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna. In caso di accoglimento, Attaguile (difeso dall’avvocato Antonio Fiumefreddo) avrà 15 giorni di tempo per opporsi, chiedendo il giudizio con rito immediato o abbreviato.

La storia giudiziaria delle minacce “taroccate” da uno degli uomini più fidati di Salvini in Sicilia, insomma, potrebbe non finire così presto.