Catania, scontro tra due auto lungo Asse Servizi: grave ragazzo di 11enne

Catania - Uno scontro frontale, violento. E' avvenuto tra due auto, intorno alle 15 di oggi, lungo l'Asse dei Servizi in prossimità della rotonda del centro commerciale "Porte di Catania". Il bilancio è di quattro feriti di cui, uno in condizioni abbastanza serie: si tratta di un ragazzino di 11 anni, di Augusta, che viaggiava su una Ford Escort insieme ai genitori che sono rimasti entrambi feriti in modo più lieve. La loro auto si è scontrata frontalmente, per cause che la Polizia Municipale di Catania sta ancora cercando di accertare,con una Fiat Panda, sulla quale c'era soltanto l'autista; anche quest'ultimo ha riportato ferite, ma non gravi.

Per trasportare il ragazzino al Cannizzaro, è stato necessario l'intervento dell'Elisoccorso, mentre gli altri tre feriti sarebbero stati smistati, con delle ambulanze del 118, tra gli ospedali Garibaldi e Vittorio Emanuele. Sul posto oltre ai vigili urbani, anche una pattuglia della Polizia Stradale.