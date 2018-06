Sicilia, è pazza estate: dopo tanti temporali,Caronte ci traghetterà verso il grande caldo

«E la chiamano estate, questa estate, senza te...» cantava Bruno Martino. E noi possiamo chiamarla estate, questa estate, senza il grande caldo che di questi tempi negli scorsi anni ci soffocava? E ancora ancora.... Il punto, piuttosto, è che sempre più sembriamo ai Tropici, con improvvisi, violenti nubifragi; bombe d'acqua che trasformano in fiumi le strade già normalmente non scorrevolissime della nostra Sicilia, e fulmini e saette che inquietano anche i più spavaldi....

Nella notte appena trascorsa e ancora stamattina, forti temporali si sono abbattuti praticamente su tutta la Sicilia, con Palermo e la sua provincia - tanto per dirne una - praticamente in tilt, e Catania e dintorni - per dirne un'altra - idem. Ma andiamo con ordine.

A Palermo, la zona più colpita dal maltempo è quella ad est tra Brancaccio, Falsomiele e Villagrazia. Decine i cittadini rimasti impantanati nelle auto, soprattutto nelle vicinanze di cavalcavia. Diversi tombini fognari sono saltati creando allagamenti sia in abitazioni al pian terreno e sia in garage e magazzini. In via Villagrazia, un albero si è abbattuto sulla sede stradale bloccando in parte la circolazione. Sempre a causa della forte pioggia, poi, un’automobilista ha perso il controllo della vettura nella zona del cantiere su Ponte Corleone: per lui, per fortuna, solo tanta paura. In provincia, diversi allagamenti anche a Bagheria, mentre a Cefalù diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto per via delle strade colme d'acqua e in più casi si è reso necessario l'intervento di vigili del fuoco.

Anche a Catania, poi, auto in panne, e numerose richieste di aiuto al Comando provinciale dei vigili del fuoco. Ma è stato soprattutto nella Zona Industriale che si è sfiorata l'emergenza, con le strade che si sono trasformate in enormi pantani o in qualche caso in veri e propri "fiumi in piena". Un problema atavico, quello della Zona Industriale etnea, più volte denunciato da imprenditori e commercianti che lì hanno imprese e depositi.

Il maltempo, che in questi giorni ha ribassato la colonnina di mercurio facendola scendere fino a 19 gradi, ha comunque i giorni contati. Ancora per tutta la giornata di oggi e poi anche domani, comunica 3bmeteo.com, rovesci e temporali non mancheranno in Sicilia, soprattutto nella parte orientale. Ma poi, e in particolare a partire dall'1 luglio, secondo le previsioni de "ilmeteo.it" è prevista una rimonta con l'arrivo di "Caronte", un anticiclone africano che porterà con sé punte di calore che, specie nelle zone dell'entroterra, toccheranno i 41 gradi.

«Masse d'aria calda, sahariane-marocchine e tunisine di nascita, italiane poi d'adozione - si legge appunto su "ilmeto.it" inizialmente secche, si arricchiranno di umidità lungo il loro lungo tragitto sul mar Mediterraneo e giungeranno sulle nostre città stracolme di afa» e così «da domenica 1 luglio, e per qualche giorno, soffriremo il caldo in una sorta di contrappasso infernale». E ancora: «Caldo e afa aumenteranno di giorno in giorno fino sfiorare i 37, 38, 39, 40°C in città come Bologna, Roma, Padova, Firenze, con umidità alle stelle e temperature percepite pure più alte, ma anche Milano, Venezia e Trieste non staranno meglio...».

Quanto alla Sicilia, temperature «miti lungo le coste» ma «roventi all'interno»: in particolare «la provincia interna di Catania potrebbe bollire a 41°C».