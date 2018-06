Tra pochi giorni la Cittadella Universitaria di Catania avrà un “nuovo edificio”, interamente realizzato in cartone ondulato. Lo stanno realizzando gli studenti partecipanti a #T-BOX Masterclass, evento di alta formazione ideato da Archicart-Architettura di Cartone, con la collaborazione dell’Università di Catania e partners del territorio, che punta alla diffusione di un concept abitativo altamente innovativo.

Dopo avere sperimentato e ultimato la prefabbricazione dei pannelli portanti in cartone, gli studenti ingegneri hanno iniziato l'autocostruzione della “Test Box”, un prototipo abitativo di 20 metri quadri, il primo interamente realizzato con struttura portante in cartone ondulato. La fondazione della “casa di cartone” è già stata posizionata al millimetro; nei prossimi giorni l’operazione sarà completata con l'insufflaggio, l’assemblaggio e il montaggio dei pannelli di pavimento, pareti e copertura.

«Gli studenti di #T-BOX Masterclass – sottolineano i quattro giovani ingegneri e imprenditori creatori della startup innovativa con sede a Catania: Dario Distefano, Mario Schilirò, Gianfranco Distefano e Nicola Timpanaro - hanno così gettato le basi per il loro futuro professionale, per l’innovazione dell’architettura e per il primo modulo abitativo #Archicart».

La tecnologia brevettata nel 2014 è quella dei Pannelli Alveolari in Cartone Ondulato. L’innovativa esperienza, inedita nel suo genere, è frutto anche dell’importante partnership accademica stretta tra Archicart e l’Università degli Studi di Catania nell'ambito degli studi condotti durante il XXXI° ciclo del Dottorato di Ricerca.

La collaborazione tecnica al progetto è stata assicurata da diversi partner: Stiltenda, F.lli Lombardo, Tecnova Group e Format ADV e dagli sponsor tecnici Giovanardi, Sciuker, Enerpaper e Kattuni, aziende altamente specializzate che hanno ricoperto un ruolo chiave nella realizzazione.