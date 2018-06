SCORDIA CATANIA) - Ventiquattro dosi di cocaina, circa 1.200 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per confezionare la droga sono stati sequestrati a Scordia (Catania) dai carabinieri della Compagnia di Palagonia nell’abitazione di un uomo di 48 anni, Antonino Gambera, che è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.