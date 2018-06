CATANIA - Da oltre 12 ore un centinaio di passeggeri sono bloccati nell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Si sarebbero dovuti imbarcare alle 10 di stamane su un volo della compagnia Norwegian Airlines, diretti a Madrid. L’aereo, però, non è mai atterrato a Catania.

Secondo le poche notizie che i passeggeri sono riusciti ad avere, l’aereo, infatti, dopo avere sorvolato un paio di volte lo scalo etneo, sarebbe stato dirottato a Palermo a causa del maltempo. Un maltempo che, in effetti, oggi nessuno ha registrato nell’area del Catanese.

Dopo essere rimasti per ore in attesa di informazioni sul destino del loro viaggio, i cento passeggeri hanno saputo soltanto che l’aereo era decollato da Palermo, era tornato sui cieli etnei, ma ancora una volta a causa del maltempo non sarebbe atterrato. Da quel momento un’attesa infinita che ancora dopo dodici ore continua mentre l’aeroporto è diventato per gli sfortunati passeggeri un accampamento, con decine di bambini e, ancora adesso, senza sapere come e se si evolverà la situazione.