CATANIA - Tappa domani a Catania in piazza Stesicoro, a partire dalle 10.30, del MacItalia Job Tour di McDonald, alla ricerca di 40 persone (crew, hostess e stewart) da fare lavorare nel capoluogo etneo. Il McItalia Job Tour è infatti l’evento itinerante di selezione del personale impiegato da McDonald’s. Dopo una prima fase di selezioni online, McDonald’s “si sposta” per conoscere candidati, allestendo un villaggio con spazi riservati ai colloqui e un’area informativa a disposizione di tutti. Soltanto i candidati già selezionati nella fase online - che si è conclusa domenica scorsa 24 giugno - possono accedere ai colloqui e, in questa occasione, ottenere anche tutte le informazioni sull'azienda e sul lavoro da McDonald’s.