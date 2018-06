CATANIA - L’Assemblea dei soci Sac (la società che gestisce l’aeroporto di Catania), riunita con il Cda, ha approvato il bilancio d’esercizio 2017, chiuso con un utile di 8,68 milioni di euro, al netto delle imposte. L'Assemblea dei soci, presieduta da Daniela Baglieri (presidente del CdA Sac), era presente al completo; per il Consiglio di amministrazione erano presenti l’ad Nico Torrisi e i consiglieri Giovanni Vinci e Rosario Dibennardo. Hanno partecipato i membri del Collegio sindacale.

Questi i principali risultati: il valore della produzione 2017 è di 84,72 mln di euro, + 13% rispetto al 2016. L’Ebtda (ovvero il Mol, margine operativo lordo) ammonta a 35,29 mln di euro, in crescita del 24% (era di 28,50 mln nel 2016 e di 23,15 mln nel 2015). Mentre l’Ebit (il Margine operativo netto) è di 21.70 mln euro, ovvero +26%. In crescita anche i ricavi nei settori aviation (+ 13%) e non aviation (+11%).

Daniela Baglieri ha commentato: «Risultati lusinghieri a siglare un anno impegnativo. Un bilancio che conferma un trend di crescita costante sia in termini di passeggeri (+15%, dato superiore alla media italiana, dopo i 9 milioni di passeggeri del 2017 ci avviamo ai 10), sia in termini di redditività aziendale».

Per Torrisi «il bilancio regala grande soddisfazione a noi e ancora di più ai soci. E’ del tutto chiaro come l’aeroporto di Catania sia oggetto di interesse da parte del mercato nazionale e internazionale».