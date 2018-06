Catania, rogo in una falegnameria in via dei Fornai

Il Catanese torna a bruciare: il bel tempo ed il vento che sta soffiando in queste ore ha scoperchiato per l'ennesima volta le carenze dei vigili del fuoco del comando etneo. Ieri sera dopo le 21 un grosso incendio ha interessato una falegnameria a San Cristoforo con i vigili del fuoco superimpegnati pur con i “soliti” problemi di uomini e mezzi. iLa falegnameria in fiamme si trova in via Fornai. Le fiamme hanno coinvolto alcune abitazioni attigue, che sono state evacuate. Non risultano persone coinvolte. Sul posto stanno lavorando tre squadre dei vigili del fuoco, con tre autobotti di rincalzo e mezzi speciali.