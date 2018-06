Bancarotta fraudolenta, 8 tra professionisti e imprenditori arrestati da Gdf 30/06/2018 - 08:52 di Redazione

L'inchiesta è della Procura di Catania. In atto anche sequestri per 10 milioni di euro e due imprese attive nel settore del trasporto merci per conto terzi

CATANIA - Otto persone sono state arrestate e una interdetta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catania su una presunta associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di bancarotte fraudolente ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute e di imposte. L’ordinanza, emessa dal gip, è eseguita dalla Guardia di finanza, che ha svolto le indagini, che sta sequestrando anche 10 milioni di euro e due imprese attive nel settore del trasporto merci per conto terzi. Il gruppo imprenditoriale coinvolto ha la disponibilità di stabilimenti e unità logistiche a Lodi, Roma, Palermo, Catanzaro e Catania.

I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una incontro con i giornalisti che si terrà alle 10 nella sala conferenze della Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore Carmelo Zuccaro.