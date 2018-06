Blitz nel quartiere Jungo a Giarre: arrestato pusher con 140 dosi di droga

Giarre (Catania) - Un 32 enne di Giarre con precedenti di polizia è stato arrestato al termine di un blitz antidroga dei carabinieri scattato ieri nella tarda mattinata in via Trieste, alle spalle degli alloggi popolari incompiuti del popolare quartiere Jungo, già teatro di innumerevoli interventi dei militari dell’Arma. L’operazione ha portato al rinvenimento di numerose dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e marijuana. Complessivamente sono state recuperate circa 140 dosi pronte per essere spacciate.

Parte della sostanza stupefacente era stata abilmente nascosta nel pararuota di una vecchia Audi in disuso in sosta nel piazzale esterno degli alloggi.

L’uomo sorpreso in possesso della droga è stato condotto in caserma per gli adempimenti di rito, al termine dei quali è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. È stato rinchiuso in camera di sicurezza presso il comando compagnia di Giarre, in attesa del rito direttissimo fissato per lunedì mattina.