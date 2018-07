Catania, l'estate della Caritas è al servizio degli ultimi

CATANIA - Un’estate al servizio degli ultimi. Proseguiranno per tutta l’estate i servizi della Caritas Diocesana che a Catania manterrà a disposizione degli assistiti le due mense (Stazione Centrale e Librino), le donazioni, la rete sanitaria, il centro di ascolto dell’Help Center e l’unità di strada che quotidianamente offre un pasto caldo ai senzatetto della città.

Resteranno operativi anche i servizi offerti dalla rete sostenuta dall'organismo pastorale: l’associazione "Talità Kum", per i minori in situazione di disagio e rischio sociale nel quartiere di Librino, e l'associazione "Famiglie il Sentiero" che offre accoglienza ai senza fissa dimora presso la "Locanda del Samaritano" gestita dai Missionari Vincenziani.

Ha preso già il via il 21 giugno scorso il grest estivo gratuito del "Talità Kum" che coinvolge 150 minori dai 6 ai 17 anni fino al 31 lugli in attività di animazione sia a mare che nella sede dell’associazione: giochi, laboratori, tornei, animazione saranno il contorno gioioso per continuare a crescere insieme ai volontari ed educatori. Inoltre, quest’anno, per tre giorni a settimana si apre la prima edizione del cregrest per bambini dai dai 3 ai 5 anni, uno spazio per i più piccoli; e per la mamme momenti di incontro con volontari specializzati su temi dell’infanzia.

Nel corso del periodo estivo, inoltre, l’associazione ospita gruppi di volontari che desiderano fare una esperienza di campo nel cuore della città a servizio dei più piccoli. Già confermata la presenza di un gruppo scout di Alba che condividerà il servizio e momenti di formazione l’ultima settimana di luglio, anche se si attendono altre adesioni per il resto dell’estate. In questo periodo, inoltre, l’associazione organizza nel quartiere momenti di animazione di strada con Straludobus, un furgone coloratissimo, strapieno di giochi costruiti da volontari che riprendono la tradizione popolare, un modo per colorare gli spazi e le piazze del quartiere insieme ai bambini e le famiglie residenti.

La Caritas Diocesana sostiene l’associazione "Talità Kum" tramite una convenzione che prevede un contributo di 50mila euro all'anno. Sono numerose le iniziative comuni che hanno visto anche il coinvolgimento dei tre bambini del progetto "Protetto. Rifugiato a casa mia". La "Locanda del Samaritano", altro progetto della rete della Caritas Diocesana, è una casa che «accoglie persone - si legge sul sito ufficiale - che necessitano di un supporto sostanziale e di un accompagnamento finalizzato al reinserimento sociale, o persone che si trovano in stato di malessere psichico/fisico, tale da richiedere una accoglienza H24». In particolare, i soggetti presenti «possono presentare problematiche psichiatriche, dipendenza da sostanze o da comportamento, donne vittime di violenza, persone con patologie fisiche, anziani, etc...».

La struttura è autogestita dalle persone accolte, con la presenza degli operatori, dei volontari e con la supervisione dei Missionari Vincenziani. Diversi i servizi offerti: dall'orientamento al lavoro alla consulenza legale fino corsi biblici e alla scuola di italiano. Non mancano, inoltre, il supporto psicologico, arte terapia, gruppi psico educazionali, attività giornalistica, mediazione culturale, accompagnamento ai servizi. L’organismo pastorale contribuisce anche al sostentamento della "Locanda del Samaritano" tramite una convenzione con l’associazione "Famiglie Il Sentiero" che fissa un versamento annuale di 50mila euro. Inoltre, la Caritas Diocesana offre frequentemente donazioni alimentari per sostenere gli assistiti della Locanda.