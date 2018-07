Nel porto di Riposto yacht da mille e una notte

RIPOSTO - Lo definiscono yacht, ma è qualcosa di più: si tratta di una nave, sia per stazza che per l’«impatto visivo» causato dai quattro ponti. Ci riferiamo al mega yacht di lusso “Lauren L”, battente bandiera maltese, che si trova ormeggiato a Riposto, nella banchina “Costanzo” del molo foraneo. Una “villa galleggiante” lunga 90 metri: una misura che fa del “Lauren L” uno degli yacht più grandi al mondo, fra quelli disponibili per il servizio charter. A bordo della nave passeggeri costruita nel 2002 in Germania, con i più elevati standard di sicurezza e comfort – che a Riposto è assistita dall'agenzia marittima Luise Associates Sicily – che prima di attraccare nello scalo marittimo ai piedi dell’Etna era stata in Grecia, si trovano comitive di ospiti di varia nazionalità. Questo albergo galleggiante a 5 stelle – che può ospitare fino a 40 passeggeri suddivisi in 20 suite - è dotato anche di una piattaforma di atterraggio per gli elicotteri.