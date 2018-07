Zafferana, abbandona 14 cuccioli di cane in un sacco di farina: denunciato

Zafferana Etnea (Catania) - Attraverso alcune telecamere di privati è stato colto sul fatto un cittadino che abbandonava in piazza Luigi Sturzo alcuni cuccioli appena nati in un sacco della farina.

Un gesto che si presume sia stato compiuto altre volte. Infatti come ha riferito la signora Carmelina Giuffrida responsabile Ugda per i paesi etnei, «Nei mesi di gennaio, marzo e maggio sono stati abbandonati 14 cuccioli sempre in un sacco di carta, un sacco di farina della stessa marca». Poi, dopo le segnalazioni arrivate al comando di polizia locale è stato effettuato un sopralluogo nell’abitazione dello stesso cittadino ripreso dall’occhio elettronico della telecamera che è stato denunciato a piede libero. «Assieme a un veterinario Asp - ha spiegato il comandante della polizia municipale Roberto Montalto – siamo andati nell’abitazione segnalata e abbiamo trovato tredici cani, tutti insieme maschi e femmine, che non erano stati né microchippati , né sterilizzati. Inoltre, vivevano in condizioni molto precarie. I cani sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura e condotti al canile per essere sottoposti alle cure necessarie da parte dei veterinari dell’Asp».

Il comandante Montalto ha assicurato che effettuerà altri sopralluoghi per appurare se sul territorio ci siano casi simili o casi di maltrattamento e opererà in stretta sinergia con l’ufficio randagismo e con le associazioni animaliste locali.