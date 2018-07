Catania, il latitante si nascondeva dalla nonna: ma è stato scovato

CATANIA - Era latitante dall’aprile scorso e aveva trovato il suo "covo" all’interno dell’ambito familiare: si nascondeva in casa della sua giovane nonna. Vito Cunsolo, 27 anni, che deve scontare quattro di reclusione per rapina aggravata e ricettazione, reati commessi nel 2010, è stato arrestato da agenti di polizia del commissariato Librino a Catania. Durante un controllo antidroga nel rione, da uno stabile di viale Bummacaro investigatori hanno visto l’uomo fuggire, salendo le scale del condominio in direzione dell’ultimo piano. Bloccato è stato identificato e arrestato. Dagli accertamenti della polizia è emerso che il latitante aveva trovato rifugio nell’abitazione della nonna per sottrarsi al provvedimento di cattura. Dopo la notifica del provvedimento restrittivo Cunsolo è stato condotto nella casa circondariale di Piazza Lanza per scontare la pena definitiva.