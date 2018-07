Sindaco di Aci Castello a Salvini: «Perchè non ci affidate Lido dei Ciclopi?»

CATANIA - Affidare al Comune il bene sottratto alla mafia "Lido dei Ciclopi", una «grande opportunità per lo sviluppo del territorio». Lo chiede al ministro dell’Interno Matteo Salvini il sindaco di Aci Castello (Catania) Filippo Drago, sottolineando di aver «già da tempo, in virtù di una legge», manifestato alla Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati «l'interesse all’affidamento del cespite, ma di non aver ancora oggi, nonostante diversi solleciti, ricevuto alcuna risposta».

«Una situazione davvero surreale - osserva Drago - se pensiamo che, invece, per i locali dell’ex hotel "Cristal", che facevano parte del medesimo compendio, l’interlocuzione con l'Ansbc è stata abbastanza fluida ed oggi in quel palazzo ospitiamo uffici votati alla legalità come la Polizia municipale e l’area Tributi o rivolti alla salvaguardia dell’ambiente come l'Area Marina Protetta». «Auspichiamo dunque l’intervento del vice premier - afferma Drago - perché possa consentire ad un’intera cittadinanza di riappropriarsi di un importante pezzo di territorio per realizzare un sogno decennale quale è l’agognato collegamento del Lungomare tra Aci Castello ed Aci Trezza».