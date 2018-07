Bivacco sarà sanzionato a Catania: ordinanza del sindaco Pogliese

CATANIA - «Le istituzioni e le forze dell’ordine sono decise a dare una risposta alla esigenza di sicurezza che mi era stata prospettata da residenti del centro storico, gestori dei locali e avventori, contro il dilagare della maleducazione e della inciviltà di alcuni. E la risposta è arrivata prontamente». Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese commentando la riunione di ieri del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Catania per affrontare la questione della sicurezza e del decoro nel centro storico della città, che il primo cittadino ha posto con forza in questi primi giorni di mandato.



«In quella sede - ha spiegato Pogliese - ho illustrato l'ordinanza che ho firmato per vietare il bivacco nelle strade del centro e sanzionare l’imbrattamento dei monumenti storici. Un provvedimento che è già stato sperimentato con successo in altre città - Roma, Firenze, Trieste solo per citarne alcune - patrimonio dell’Umanità come la nostra, che ci allinea a un sistema di regole indispensabile per garantire vivibilità e tutela del nostro patrimonio del centro storico». «Catania - ha aggiunto Pogliese - stava per diventare ritrovo degli sbandati di mezza Europa proprio per il suo disordine e la carenza di regole, che finalmente ora ci sono a garanzia e tutela delle persone civili che vogliono legittimamente vivere in un contesto ordinato e regolato, senza per questo fare venire meno i doveri di solidarietà che noi come istituzione abbiamo». Il sindaco ha anche dato disposizioni per avviare un piano straordinario di pulizia e bonifica della zona di Corso Sicilia e del vecchio San Berillo, che andrà di pari passo con l’aumento dei controlli nel centro storico.