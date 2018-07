Fiumefreddo, scontro auto-moto: gravissimo un 21enne di Mascali 07/07/2018 - 12:34 di Mario Previtera

Incidente sulla via Marconi, l’ex Catania-Messina: il giovane trasportato in elicottero al "Cannizzaro" di Catania. Ora è ricoverato in Rianimazione in terapia intensiva post intervento chirurgico

Permangono gravissime le condizioni del 21enne parrucchiere di Mascali vittima ieri pomeriggio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo un tratto della via Marconi, l’ex Catania-Messina, alla periferia di Fiumefreddo di Sicilia. Il giovane condotto in elisoccorso al Cannizzaro di Catania si trova ricoverato in Rianimazione in terapia intensiva post intervento chirurgico. Ha riportato un politrauma con trauma facciale e i medici si sono riservati la prognosi. Coinvolti nel sinistro (sono in corso accertamenti della polizia locale), una moto Yamaha 600 e una Nissan Micra, la cui conducente è rimasta illesa. L’impatto tra i due mezzi che percorrevano la strada sullo stesso senso di marcia è stato pesantissimo. Il ragazzo dopo il violento urto è stato disarcionato dal sellino finendo rovinosamente sul selciato. I soccorritori del 118, ieri in considerazione delle gravissime ferite riportate dal giovane hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poi, nei minuti successivi, poco distante il luogo dell’incidente.