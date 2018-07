Musica, teatro a danza: a Catania martedì il via a rassegna estiva di spettacoli

CATANIA - Spettacoli di musica, teatro e danza animeranno a Catania, da martedì 10 al 16 luglio, il Castello Ursino, il Teatro greco-romano e il Palazzo della Cultura nell'ambito della Rassegna estiva organizzata dalla direzione Cultura del Comune. Concerti e spettacoli cominceranno tutti alle 21.

Il Castello Ursino ospiterà martedì 10, mercoledì 11 e lunedì 16, tre concerti dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania. L’accesso è libero sino a esaurimento posti, con ritiro del biglietto dalle 20 al botteghino. Venerdì 13, sabato 14 e domenica ospiterà invece la rassegna «Novelle per un anno» a cura del Teatro Stabile, che ha in calendario, a pagamento, «La morte addosso» e «Il treno ha fischiato», di Luigi Pirandello.

Il Teatro greco-romano mercoledì prossimo farà da sfondo ad allo spettacolo «Cronaca da Cavalleria Rusticana» della Sikelja Ballet Company, con l'etoile Luciana Savignano, con la regia e coreografie di Giuseppe Bonanno ed a cura del Teatro Massimo Bellini. Sabato 14 sarà la volta di uno spettacolo di danza del Balletto di Milano a cura di Taormina Arte. I due eventi sono a pagamento.

La corte del Palazzo della Cultura dal 12 al 14 luglio ospiterà uno spettacolo di musiche e danze orientali con "The International Festival of Dance Music and Culture", a cura di Sara Pappalardo. Giovedì ospiterà il concorso di danze orientali "Premio Enzo Puglisi", venerdì una "Bollywood Night" e sabato il "Gran Gala della Danza", eventi a pagamento. Domenica spazio a «Sei pronto per la fine del mondo?», un gioco scenico musicale a cura dell’associazione Meridies. L’ingresso è a pagamento.