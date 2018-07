Aci S. Antonio, arrestato per droga muore non appena giunto in caserma

Aci Sant'Antonio (Catania) - Un uomo di circa 55 anni questa mattina fermato dai carabinieri per reati inerenti le sostanze stupefacenti (coltivazione ai fini di spaccio), è stato arrestato e condotto nella locale Stazione di via Vittorio Emanuele ad Aci Sant' Antonio. L’uomo poco dopo il suo arrivo in caserma, in stato di fermo, avrebbe accusato un improvviso malore e si è accasciato a terra, pare che fosse ammalato. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 prontamente intervenuti. L’uomo, purtroppo, non ce l’ha fatta. La salma è stata trasferita in obitorio ed è probabile che venga disposta l’autopsia per comprendere meglio le cause del decesso.