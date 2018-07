Catania, 40enne a bordo di una Vespa muore nello scontro con un camion

Catania - I parenti sono arrivati sul posto della tragedia ancor prima che i vigili urbani di Catania potessero avvisare i loro colleghi di Belpasso e, dunque, la moglie della vittima. Ci sono stati momenti di forte tensione e di dolore che i poliziotti municipali intervenuti sul posto hanno faticato a contenere.



Tutto è successo nel pomeriggio nei pressi della stazione Bicocca, alle spalle del centro commerciale Porte di Catania. Sotto il cavalcavia, dove la circolazione è a doppio senso, un camion e una Vespa si sono scontrati violentemente. La peggio l’ha avuta naturalmente il mezzo a due ruote e chi lo guidava, che, a causa dell’impatto terribile, è finito schiacciato ed è morto sul colpo.



La povera vittima si chiamava Antonino Grimaldi, aveva 40 anni ed era di Belpasso. I vigili urbani che sono intervenuti per i rilievi del caso hanno lavorato diverse ore per cercare di comprendere la dinamica dell’incidente, che, come ha detto il commissario Oliva, responsabile del settore Viabilità del Comando di polizia municipale, «è molto complessa». Pare, infatti, che non si riesca a capire perché il mezzo pesante sia finito in quel punto esatto dove poi ha preso in pieno la Vespa. Un punto dove il camion, secondo i vigili urbani, non si sarebbe dovuto trovare. Dunque potrebbe essere intervenuto un fattore esterno o qualcos’altro che avrebbe provocato l’incidente. La dinamica è dunque ancora al vaglio della polizia municipale, che cercherà di dare risposte nel più breve tempo possibile. Il cadavere dell’uomo è stato portato in serata all’obitorio del Vittorio Emanuele, dove si trovava ad attenderlo la moglie.





Foto di Santi Zappalà