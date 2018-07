Lavori su “bretella” della pista a Fontanarossa: voli in ritardo, disagi fino a domani

CATANIA - Da circa una settimana in una bretella laterale della pista di Fontanarossa sono in corso lavori di manutenzione ordinaria. Le bretelle servono agli aerei in arrivo e in partenza a liberare la pista per avere un flusso più veloce. Essendocene una a mezzo servizio le manovre sono rallentate, motivo per il quale capita che durante il giorno l’operatività dei voli subisca un lieve ritardo, sia per quelli in partenza sia per quelli in arrivo.

Il picco del traffico aereo è tra le 20 e le 21 della sera, e i ritardi sono dunque più consistenti. Ieri sera è arrivata una segnalazione da alcuni passeggeri imbarcati su un volo Alitalia diretto a Catania che sarebbe dovuto partire alle 20,10 da Roma ed è partito circa 90 minuti più tardi. I lavori termineranno, per fortuna, domani sera.