Fontanarossa, con la riapertura del Terminal C per 2.000 passeggeri più facile partire

Catania - Ad un giorno dall’apertura effettiva del terminal C (ex padiglione Norma) dell’aeroporto Fontanarossa, i passeggeri in partenza da Catania non hanno dimostrato alcuna sorpresa né disorientamento nell’adattarsi al nuovo ambiente, come se i 3.800 metri quadrati di superficie fossero stati sempre adibiti al nuovo uso. In effetti, lo spazio è attivo solo da ieri mattina, quando alle 7 è decollato il primo volo diretto a Milano Malpensa della compagnia Easyjet che, attualmente, è l’unica che usufruisce del padiglione ristrutturato da cui sarà possibile imbarcarsi per le destinazioni nazionali di Milano Malpensa, Venezia, Napoli ed europee in area Schengen di Amsterdam, Berlino, Bordeaux, Lione, Nizza e Parigi.

Continueranno a transitare dal terminal A, invece, i passeggeri Easyjet diretti in Svizzera e nel Regno Unito (ovvero aree non Schengen) nelle città di Basilea, Ginevra, Bristol, Londra (scali di Gatwick e Luton) e Manchester. Così come continueranno a sbarcare nel padiglione principale tutti i passeggeri in arrivo a Catania e provenienti dalle destinazioni citate, Schengen e non. Informazioni, queste, che «noi passeggeri troviamo indicate nel biglietto emesso dalla compagnia aerea», afferma il giovane Fabio che, in attesa del volo per Milano in partenza dal terminal C, non ha avuto alcuna difficoltà a raggiungere la nuova destinazione di imbarco. Come, del resto, accaduto alla famiglia Giuffrida: «Adesso c’è più ordine - dicono i coniugi - Abbiamo letto le indicazioni sui monitor nel padiglione centrale ed è stato semplice seguirle».

Come a dire che confondersi è impossibile. E d’altronde è così: il terminal C è sempre stato sotto gli occhi di tutti: si trova al piano terra, dopo il terminal bus, cioè l’area con biglietterie e stalli per gli autobus interprovinciali. Un’apposita segnaletica, inoltre, aiuta passeggeri e accompagnatori a raggiungere la struttura, che già offre il servizio ristorazione (con, novità, una sezione di cibo senza glutine per i passeggeri celiaci) prima e dopo i varchi di sicurezza, con 4 postazioni check-in (assieme al drop off per la consegna dei bagagli), 4 varchi, 4 gate, 2 stalli auto dinanzi al terminal per i Passeggeri a ridotta mobilità (Prm), una colonnina per la chiamata dell’assistenza ai Prm, i presidii degli enti aeronautici e delle Forze dell’Ordine, area per ricariche dispositivi elettronici e, in fase di realizzazione, anche la duty paid. A breve, inoltre, sarà pure possibile imbarcarsi sull’aero a piedi. Per i passeggeri, dunque, ma anche per tutta l’organizzazione logistica che ruota intorno allo scalo catanese, che serve, di fatto almeno sei province dell’Isola ed ha numeri sempre più interessanti, l’apertura di questo nuovo-vecchio terminal è un ulteriore segnale di crescita e di sviluppo, di quel che si può realizzare per rendere sempre più funzionale ed efficiente questa infrastruttura strategica.

A Fontanarossa la crescita, quindi, non si arresta. «L’apertura del terminal C - dice l’Amministratore delegato Nico Torrisi - ha permesso di alleggerire l’affluenza nel padiglione principale, facendo defluire circa 2mila passeggeri in transito giornaliero su un terminal che, in questo momento, è integralmente dedicato a un vettore, permettendo di migliorare i servizi in quantità e qualità». Ma qual è, in termini numerici, la proiezione del flusso di passeggeri nel padiglione ristrutturato e quali saranno, a breve termine, i miglioramenti di Fontanarossa? «Dovremmo raggiungere la quota di circa 600mila passeggeri l’anno - prosegue Torrisi - in partenza Schengen dal terminal C, o forse anche più, ma sicuramente non meno. Per quanto riguarda i progetti a venire, invece, ci stiamo concentrando sui parcheggi, definendo le aree sopraelevate e a raso. Inoltre, lavoreremo per migliorare la viabilità e potenzieremo la sicurezza».

Il prossimo step, adesso, sarà l’inaugurazione ufficiale del terminal C, fissata per mercoledì 25 con la partecipazione dei presidenti di Enac e Sac, Vito Riggio e Daniela Baglieri, che taglieranno il nastro. Nel terminal A, intanto, restano attivi gli attuali 13 varchi di sicurezza, così come i servizi alle partenze e agli arrivi, ma il clima è più disteso. All’orizzonte di Fontanarossa si prevede già il definitivo salto di qualità con la ristrutturazione, entro il 2020, del terminal B (ex Morandi) in un sistema di terminal integrati. Al momento, però, godiamoci la nuova aerostazione, che ha superato a pieni voti il “test drive”.

Più ordine. «Abbiamo letto le indicazioni sui monitor nel padiglione centrale - dicono i coniugi Giuffrida - ed è stato semplice seguirle».

informazioni. «Le indicazioni precise erano già nel biglietto emesso dalla compagnia aerea», dice Fabio in attesa del volo per Milano.