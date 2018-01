Cinque buoni propositi per scongiurare rischio tumori: ecco quali sono

ROMA - Nuovo anno, buoni propositi sullo stile di vita che spesso sfumano nel giro di poche settimane. Ma mantenerli è importante, anche perché possono aiutare a ridurre il rischio di tumore. È questo il suggerimento che arriva da uno studio guidato dal professor Peter Elwood, della Cardiff University, pubblicato su Ecancermedicalscience. Cinque comportamenti base (non fumare, ridurre il consumo di alcol, fare attività fisica, mantenere un indice di massa corporea basso e seguire una dieta sana), se adottati insieme possono aiutare secondo la ricerca a ridurre di un terzo il rischio di insorgenza di cancro. Per arrivare a questa conclusione gli studiosi hanno esaminato i dati della Uk Biobank, una grande banca dati nel Regno Unito, nella quale 343.150 persone hanno fornito informazioni sullo stile di vita. Questi elementi sono stati messi poi in correlazione con il rischio di tumore nell’arco di sette anni. Dai risultati è emerso che uno stile di vita sano basato su tutti e cinque i comportamenti era associato a una riduzione di circa un terzo del rischio di cancro. Nello specifico, quello del colon-retto risultava ridotto di circa un quarto, quello al seno di circa un terzo.



E se per alcuni è davvero una sfida quella di tenere tutti e cinque i comportamenti sani presi in esame nella ricerca, si può partire intanto anche solo da uno. «Forse il consiglio di intraprendere un comportamento salutare aggiuntivo nel nuovo anno è il messaggio più accettabile», afferma Elwood. «Nel nostro studio - aggiunge - ogni ulteriore comportamento sano è stato associato a una riduzione di circa l'8% per quanto riguarda il tumore, indipendentemente dagli effetti degli altri comportamenti».