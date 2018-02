Turismo enogastronomico: la Sicilia seconda meta più desiderata

La regione più desiderata dai turisti italiani è la Toscana, ma si riscontra un forte interesse per il Sud, in primis Sicilia e Puglia. Molte regioni hanno un potenziale inespresso e non vengono percepite come mete enogastronomiche rilevanti, nonostante siano ricche di eccellenze. Lombardia, Piemonte e Veneto, ad esempio, vantano un’offerta che in termini numerici le colloca immediatamente dietro alla Toscana, ma non hanno ancora la giusta visibilità.

Ma cosa cercano i turisti enogastronomici italiani? Secondo la ricerca il 73 per cento preferisce mangiare piatti tipici in un ristorante locale, il 70% visitare un mercato con prodotti del territorio, il 59% comprare cibo da un food truck. Inoltre, il 52% presta attenzione ai prodotti agroalimentari e vinicoli di qualità, il 40% ai prodotti biologici, il 42% alla presenza di strutture ecosostenibili.

Per tutti questi motivi il 18 per cento di loro ha eletto la Toscana come regione più desiderata, seguita dalla Sicilia con il 13 per cento, la Puglia con il 10. A seguire l’Emilia Romagna (9%), la Campania (8%), il Lazio (5%). Fanalino di coda il Molise con uno 0,1% di preferenze, preceduto da Valle d’Aosta (0,4%) e Friuli (1%).

Tra i dati forniti allo studio anche quelli scaturiti dall’incrocio tra i giudizi delle guide più famose, Michelin, L’Espresso e Gambero Rosso. I questo caso la Sicilia si piazza al 9° posto per quanto riguarda la ristorazione d’eccellenza e la testa della classifica spetta a Lombardia, Piemonte e Campania. Quarta la Toscana che, invece, per quanto riguarda le strade del vino conquista la vetta della classifica (e qui la Sicilia si piazza 12ª).