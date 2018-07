Salsa di ciliegino vincente, azienda ragusana riconquista gli «Italian Food Awards USA»

RAGUSA - L’azienda ragusana Agromonte ha vinto per il secondo anno consecutivo gli «Italian Food Awards USA». L’azienda che ha esportato in Italia e all’estero l'artigianalità della salsa di pomodoro ciliegino siciliano, ha sbaragliato il campo della concorrenza ed è stata premiata in occasione della fiera alimentare «Summer Fancy Food Show» di New York. «Siamo orgogliosi di vincere questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo - dice l’amministratore delegato Giorgio Arestia - perché rappresenta una riconferma del nostro impegno verso la ricerca costante di innovazione, seppure nel rispetto della tradizione e della qualità delle materie prime certificate».