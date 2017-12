"Sunday", fuga dall'inferno per la libertà

Fasasi Sunday lascia la sua “casa”, la Nigeria, perché non è più possibile per lui, come per tanti altri, restarci. Questo ragazzo, appena maggiorenne, si racconta alla camera con la sincerità e l’ingenuità di un ragazzino, ma con la consapevolezza di chi ha visto i suoi compagni morire in mare. Parla dei suoi sogni, delle sue sensazioni, delle sue idee sul viaggio, sul mare, ma anche della sua nostalgia dell’Africa. Questo e altro è “Sunday”, il docufilm ( Gabriele Muccino lo presenta nei titoli iniziali) che domani sera alle 21, al cinema Lux, verrà proiettato per la prima volta a Messina. È il regalo che il regista Danilo Currò ha voluto fare alla propria città. «Per me è una grande gioia poter presentare questo docufilm a Messina, dove in pratica ho iniziato le riprese di questo racconto della vita di Sunday». La macchina da presa lo segue negli ambienti della sua nuova vita in Italia. E fa conoscere i suoi nuovi compagni, di religioni diverse. Ma tutti con in testa un solo valore: “One people, one nation”. Questo è il salto emotivo che il docufilm griffato Currò tenta di fare: non siamo noi a scoprire la vita di un migrante, ma imparando da lui riscopriamo la nostra umanità. Ed è una scoperta bellissima.

«Ho conosciuto Sunday per caso - ci racconta il regista Currò - durante una delle uscite di gruppo che lui e gli altri ragazzi del Centro Ahmed erano soliti fare. Ho iniziato a frequentarlo, siamo diventati buoni amici e per un mese intero li ho seguiti durante i laboratori di musica e teatro organizzati per via di un progetto d’integrazione. Ho appreso pian piano la sua storia - aggiunge il giovane regista messinese - i suoi sogni, le sue paure e le sue ambizioni. E ho scoperto che in fondo eravamo tanto simili quanto straordinariamente diversi. Ho iniziato a pensare che in realtà avrei potuto raccontarla questa storia, la storia di un ragazzo appena maggiorenne che ha attraversato il deserto per poter trovare la libertà.

E così lui parla di tutto, instancabile, senza tralasciare nulla, senza paure lo fa davanti l’obiettivo della macchina da presa, rivolto allo spettatore. Non potevo mai pensare che io e Sunday saremmo diventati amici e che avrei raccontato di lui. A volte - ci dice Currò - rabbrividisco al pensiero che abbia avuto la forza per affrontare tutto ciò che gli si è presentato. Mi sento piccolo. Far conoscere alla gente cosa realmente pensano, di noi anche, è stato il motivo per cui ho voluto realizzare questo documentario. Raccontare la sua storia, semplicemente perché la gente deve sapere».