In arrivo nelle sale “Ready Player One” di Steven Spielberg: per i nostri lettori 260 posti gratuiti per l'anteprima

È in arrivo nelle sale cinematografiche italiane l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, ultimo film del regista Steven Spielber tratto dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale. L'uscita in Italia è prevista il 28 marzo, ma il 20 marzo ci sarà un'anteprima in diverse sale italiane e grazie alla partnership con Blu e Blu Network, La Sicilia mette a disposizione 260 posti gratuiti a Catania, Palermo, Siracusa e Ragusa.

Le prime recensioni sul film sono molto positive, parlano di un grande spettacolo di effetti visivi e computer grafica. La storia è ambientata in un futuro distopico, nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in Oasis, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di Oasis, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Guarda il trailer del film “Ready Player One”

Per questa grande anteprima a disposizione dei nostri lettori ci sono più sale:

CATANIA - CINESTAR di S. Giovanni La Punta 20 marzo ore 19.45

40 inviti validi per 2 persone, totale 80 posti

SIRACUSA - MULTISALA PLANET 20 marzo alle ore 20.30

30 inviti validi per 2 persone, totale 60 posti

PALERMO - CITIPLEX METROPOLITAN 20 marzo alle ore 20.00

40 inviti validi per 2 persone, totale 80 posti

RAGUSA - CINEPLEX 20 marzo alle ore 20.30

20 inviti validi per 2 persone, totale 40 posti

Per usufruire degli inviti basta collegarsi a questo link di registrazione e seguire le istruzioni per ricevere gratuitamente il biglietto d'ingresso. Qui i lettori troveranno le sale e potranno scegliere in base alla preferenza.