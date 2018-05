Avviato il Kalat Nissa Film Festival, 400 i corti in concorso

CALTANISSETTA - Ha preso il via oggi l’ottava edizione del Kalat Nissa Film Festival, fino a sabato a Caltanissetta. Il festival internazionale di cortometraggi, divenuto un appuntamento fisso per gli appassionati di cinematografia, ospiterà giovani filmaker, addetti ai lavori e il premio Oscar Vittorio Storaro a cui verrà consegnato il premio alla carriera. Sono oltre 400 i corti giunti quest’anno da 60 paesi del mondo: tra questi solo 19 si contenderanno il premio finale Antenna D’Oro.

Il taglio ufficiale del nastro ha avuto nel pomeriggio di giovedì 24 maggio al teatro Regina Margherita. Alle 20.30 è iniziata la serata inaugurale della rassegna, con la visione dei cortometraggi in nomination. Ospiti artistici di questa prima serata, Alessia Ventura e Robert Orlando. Venerdì 25 maggio si svolgeranno alcune delle attività collaterali del festival come la passeggiata in Vespa per le vie cittadine che partirà alle 17.30 da Piazza Garibaldi. Alle 20.30 appuntamento al Teatro Margherita con la seconda serata di proiezioni dei corti in gara, presentata da Annalisa Isardà, alla presenza dei giurati Stefania Berbenni, Luigi Mariniello e Nicoletta Ercole. Tra gli ospiti: la cantante veneta Jessica Lena, l’attore Michele Celeste, Stefania Palmeri e Mattia Ognibene.