Frank Zappa a Palermo, su Rai5 il concerto del 1982 nel racconto di Cuccia

ROMA - Un concerto a cui non ha mai assistito ma che ha segnato la sua vita. Il film-documentario "Summer 82 When Zappa Came To Sicily", che Rai Cultura propone lunedì 28 maggio alle 23.30 su Rai5, è un viaggio-racconto dedicato al "concerto maledetto" di Frank Zappa alla Favorita di Palermo il 4 luglio 1982.

Quel giorno un giovane siciliano di leva al nord si mette in viaggio per assistere all'ultima tappa del tour europeo del leggendario Frank Zappa, eclettica e amatissima rockstar di origini siciliane (1940-1993). Un viaggio indimenticabile, che culmina però in una grande delusione: il ragazzo non arriverà in tempo al concerto del suo idolo. Quel ragazzo era il regista Salvo Cuccia, che a distanza di trent'anni riprende in mano il biglietto mai staccato e ricostruisce i tasselli di quel momento particolare della sua vita. La memoria di suo padre, scomparso prematuramente, si intreccia con la storia dei familiari di Frank, che oggi visitano la terra degli avi. E insieme alla vedova Gail Zappa, ai figli Moon, Diva e Dweezil e a Massimo Bassoli, grande amico e biografo del musicista, Salvo Cuccia intraprende un viaggio-racconto fatto di incontri e ritorni: un memoir struggente e ironico. Un racconto fatto di musica e di famiglie, costellato di immagini inedite del concerto palermitano del 1982, interrotto da disordini sugli spalti e dalla reazione della polizia, mentre fuori impazzavano i fuochi e la folla per la festa di Santa Rosalia. Così rivivono un’altra Italia, un’altra America, e tutta un’altra musica.