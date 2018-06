Al cinema gratis con LASICILIA.it: 50 posti per l'anteprima di “Sposami, stupido!”

Domenica 20 giugno arriva nelle sale “Sposami, Stupido!”, divertente commedia degli equivoci diretta dal francese Tarek Boudali, ma con LASICILIA.it potete assistere gratuitamente all'anteprima del film il 12 giugno alle ore 20.30 al cinema The Space di Belpasso a Etnapolis.

Per scaricare i biglietti omaggio seguite il link sottostante:

https://moovieclub.it/eventi/anteprime/sposamistupido573277485/partner/la-sicilia-43674884

Il film, campione d'incassi in Francia, racconta di una sveglia che non suona e che può far perdere un visto: è così che Yassine, da poco trasferitosi a Parigi dal Marocco per studiare architettura, si addormenta da studente modello e si risveglia da immigrato illegale in Francia. Dopo aver tentato l’impossibile resta un’unica soluzione: sposare il suo migliore amico. Ma proprio quando il giovane crede di aver risolto tutti i suoi guai, un ispettore tenace decide di indagare su di loro per verificare che non si tratti di un matrimonio truffa…