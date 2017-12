Catania, iraniano con passaporto falso danese arrestato all'aeroporto

La Polizia di Frontiera ha arrestato un cittadino iraniano che stava tentando di giungere in Italia con un passaporto falso della Danimarca. A fermarlo sono stati i poliziotti di frontiera in servizio all’aeroporto di Catania. L’uomo era uno dei passeggeri del volo proveniente da Istanbul. E’ stato controllato ed ha esibito un passaporto danese in corso di validità.

Il documento però, tramite la consultazione delle banche dati, è risultato essere stato rubato poco tempo fa e dai controlli si notavano delle anomalie sulla pagina dati in particolar modo delle alterazioni nella fotografia dell’intestatario. Alla fine l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Si trattava di Arefan Samiengeaf di 27 anni che ha ammesso di aver tentato di fare ingresso sul territorio nazionale italiano, cercando di eludere i controlli della Polizia di Frontiera utilizzando il passaporto falso. L’uomo è stato così arrestato. Nelle prossime ore verrà sottoposto al processo per direttissima al Tribunale di Catania.