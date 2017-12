Botti di Capodanno, 10 regole per evitare di rovinarsi la notte di San Silvestro

«L'immissione sul mercato e la detenzione per la vendita di qualsiasi prodotto pirotecnico non riconosciuto dal ministero dell'Interno e/o privo di regolamentare etichetta sono severamente vietate dalla legge». Lo ricorda - ancor di più in questi giorni - il sito web della Polizia di Stato, avvisando l’utenza sui rischi legati all’utilizzo di materiale esplodente in vista dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno.

In questi lustri si sono avvicendati il "pallone di Maradona", la bomba "Osama Bin Laden" o, ancora, la "Kamikaze": sono soltanto delle denominazioni di fantasia, con cui persone senza scrupoli mettono illegalmente in commercio prodotti che possono essere pericolosissimi per la vita umana.

La legge, si sottolinea, prevede pene detentive per quanti pongano in essere condotte in violazione alle norme sulla circolazione legale dei pirotecnici e chiunque venga a conoscenza di fatti che integrano tali violazioni ha il dovere civico di denunziarli alle Forze di polizia.

Alle pene, comunque, è soggetto non soltanto chi vende ma anche chi acquista illegalmente o comunque utilizza fuochi legali o illegali che siano. Tra le cosiddette "bombe carta", infatti, vi sono dei veri e propri ordigni che contengono anche 2 o 3 chili di esplosivo a basso potenziale e hanno notevoli potenzialità distruttive.

Ma anche manufatti dall'aspetto apparentemente più "normale" e con quantitativi assai più modesti di prodotto con effetto deflagrante (tre o quattro grammi), che si presentano con la forma di un cilindretto più o meno allungato e di diverso diametro, possono causare danni irreparabili agli arti, alla vista all'udito ed al corpo in generale.

Per tale motivo la questura ha deciso di diffondere un vero e proprio vademecum finalizzato ad evitare problemi a chi non resisterà alla tentazione di maneggiare botti, petardi e altro materiale esplodente nei prossimi giorni.

1) Non usare fuochi d'artificio proibiti. Acquista solo quelli consentiti e lascia che ad accenderli sia un adulto (mamma o papà)

2) Se un fuoco d'artificio non si accende subito non ritentare, buttalo via

3) Usa i fuochi d'artificio all'aperto, lontano dalle persone e da materiale infiammabile

4) Riparati in un posto sicuro quando qualcuno usa i fuochi d'artificio

5) Non raccogliere i fuochi non esplosi che trovi per la strada, sono pericolosissimi

6) L'uso improprio dei fuochi d'artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze: puoi ustionarti, puoi perdere l'uso delle dita, delle mani, della vista, e andare incontro anche a lesioni più gravi

7) Non manipolarli troppo e non accorparli perché rischiano di scoppiare in maniera anomala.

8) Fontane, trottole, fumogeni, petardini, miccette e girelline: allontanarsi quando la miccia è stata accesa

9) Bottigliette a strappo, pistole a strappo, snappers: non mirare mai contro le persone.

10) Candeline o stelline: si possono usare anche in casa ma vanno tenute lontano dai vestiti, dalle tende, dai divani e da tutti gli oggetti infiammabili. Attenzione alle persone accanto: una scintilla potrebbe colpire negli occhi o sulla pelle causando gravi ustioni.