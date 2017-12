La rabbia dei prof siciliani "deportati" al Nord: «Noi dimenticati»

«Siamo circa 8mila i “deportati” siciliani - dice Antonella Trovato del comitato “Non si svuota il Sud” - e abbiamo tutti tra i 45 e i 50 anni. Ciò significa che abbiamo già messo su famiglia in Sicilia, proprio dove, per l’anno scolastico in corso, sono state occupate 5mila cattedre dai colleghi iscritti nell’elenco Mad (Messa a disposizione). A dispetto di quanto sostenuto dal Governo, anche le scuole siciliane hanno bisogno di insegnanti. Chiediamo il rispetto della legge, che antepone la mobilità alle nuove assunzioni».

Il volto della protesta, però, non ha assunto solo l’espressione della pretesa. Al fianco degli insegnanti c’erano i mariti, le mogli e i figli. Soprattutto bambini e adolescenti che non stringono più la mano ai genitori perché hanno imparato troppo presto a cavarsela da soli. Per la catanese Laura Caudullo la legge 107 è una spina nel cuore: «Sono riuscita ad avvicinarmi alla mia famiglia ottenendo il trasferimento da Reggio Emilia a Forlì, ma sono sempre lontana - dice con le lacrime agli occhi - In Sicilia le cattedre ci sono, ma non vengono messe a disposizione per la mobilità. Non sono contraria alle nuove assunzioni, ma che ci sia maggiore criterio. Ho due bambini che, quest’anno, hanno compito 9 e 11 anni: inizialmente le ho portate con me e per loro è stato un trauma».

La storia di ciascuno, comunque, racconta di sacrifici misti a forti sensi di colpa. «È come se avessi abbandonato la mia famiglia - afferma Carmela Fasciana, di Caltanissetta - Ho due figlie di 14 e 22 anni: loro sono il mio bene più caro».

Roberto Fanciullo, da Gela a Pistoia per «non perdere un’opportunità, ma oggi mi ritrovo a dover ricorrere a dei prestiti per mantenere i miei figli all’università», così anche Maria Rosa Marazzotta che «non so quale sarà il mio futuro».

Secondo la calatina Elena Piccolo, invece, «la Buona Scuola ha oltraggiato il valore della famiglia».

Tra le storie dei insegnanti anche quelle di Maria Paola Butera, di Palermo, che «quest’anno sono in congedo perché devo assistere mia madre che è disabile, ma rinuncerò alla cattedra. Sarà una sconfitta terribile».

Evelin Zarba, invece, insegna in provincia di Milano e «torno a Ragusa ogni fine settimana per mia figlia. Ha tredici anni e ha bisogno della sua mamma: per lei dimentico la stanchezza».

«È necessario un movimento di lotta unitario - scrive in una nota Luca Cangemi, responsabile nazionale scuola del Partito comunista italiano, a proposito della protesta di ieri - Tempo pieno e prolungato, sostegno, ridefinizione degli organici: intervenendo su queste questioni si potrebbe risolvere questo problema drammatico».