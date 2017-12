Il Ponte sullo Stretto si può fare anche se Sicilia e Calabria si allontanano

- Eppure gli ambientalisti gridano vittoria, sostenendo che quanto stabilito dai ricercatori seppellirebbe il progetto del ponte.

«Se loro sapessero quanto il materiale si stringe o si allarga a seconda della differenza delle temperature non trarrebbero di queste errate conclusioni sul ponte. Le temperature operano scostamenti molto più marcati che non l’allontanamento delle coste. Persino i giunti hanno un movimento di gran lunga superiore per via della loro perfetta elasticità. Questo fatto, dunque, non c’entra niente con la progettazione del ponte, è tutta roba ampiamente prevista, studiata e calcolata».

Premesso questo, c’è da dire che i ricercatori hanno individuato sotto il mare Jonio un sistema di spaccature profonde che spiegherebbe la sismicità della zona. Anche su questo i verdi hanno lanciato l’allarme, sempre nel quadro della loro perenne ostilità contro il ponte più lungo del mondo a campata unica, ma la ricercatrice del Cnr Alice Polonio precisa con assoluta obiettività: «Avere scoperto questo sistema di faglie in mare è positivo. Faglie a terra, infatti, farebbero senz’altro più danni. Si tratta di processi lenti e non catastrofici che confermano i rischi geologici che la zona conosce».

E quali sono questi rischi geologici? Sono quelli che nel 1908 distrussero Messina e Reggio Calabria con un terremoto-maremoto. Fu un sisma del 7,1 della Scala Richter. Ebbene, in quella zona, risalendo anche ai millenni, gli studiosi non hanno trovato terremoti di magnitudo superiore. Il che significa che in quell’area non ci può essere un terremoto più forte del 7,1. Ecco perché è previsto che il ponte resista anche a scosse di 8 gradi della Richter. Se poi per disavventura fosse un terremoto ancora superiore, e quindi totalmente distruttivo, cadrebbe tutto, non solo il ponte. In definitiva lanciare allarmi, agitare spauracchi contro un’infrastruttura di grande utilità per la Sicilia, la «madre di tutte le opere», serve solo a fare inutile confusione.