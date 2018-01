Portopalo, corriere catanese morso da cani muore durante consegna

Ad un tratto, tre cani l’avrebbero accerchiato. Dopo alcune ore, i proprietari della struttura, al cui interno si trovava la destinataria della consegna, avendo notato il furgone con il portellone aperto ma senza nessuno all’interno, si sono messi alla ricerca del fattorino. Al contempo, sono stati allertati i carabinieri della vicina stazione di Portopalo.

Le ricerche del guidatore del furgone sono proseguite senza sosta ma senza esito. In un primo momento si era ipotizzato persino un improvviso malore del fattorino che avrebbe potuto farsi accompagnare, da un’automobile di passaggio da Contrada Pagliarello, in una struttura sanitaria. Ipotesi che non ha poi trovato alcuna conferma dopo le opportune verifiche dei militari dell’arma. A quel punto, con il mistero che stava cominciando ad infittirsi, sono state intensificate le ricerche, restringendo l’area sottoposta a controllo, fino a quando non è stata fatta la tragica scoperta: il corpo del fattorino giaceva riverso a terra, ormai privo di vita, nei pressi di un albero e con il pacco da consegnare a non molta distanza.

Saranno i rilievi necroscopici a stabilire con precisione l’esatta dinamica dei fatti e a determinare le cause del decesso. I morsi dei cani sarebbero stati notati su un polpaccio e sulle braccia e non su punti vitali. Ma anche in questo caso sarà soltanto l'autopsia del medico legale a delineare quello che è successo ed accertare le cause precise della morte. Le indagini sono partite subito dopo il ritrovamento del cadavere dello sfortunato fattorino molto conosciuto a Pachino e Portopalo per la sua attività lavorativa e la solerzia e precisione nella consegna dei pacchi. I carabinieri della stazione portopalese, coordinati dal maresciallo Giuseppe Brundo, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per poter accertare con precisione ogni frammento di questa tragica vicenda che segna tragicamente l’inizio del nuovo anno. Sul posto è arrivato anche un veterinario in servizio all’Azienda sanitaria provinciale aretusea che già ieri sera ha deciso di trasferire i cani a Siracusa dove sono sottoposti a stretta osservazione.