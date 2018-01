Palermo, muore dopo 4 anni da colonscopia che le perforò l'intestino

PALERMO - In coma da 4 anni, dopo una colonscopia che le causò la perforazione dell’intestino, è morta stamane a Palermo Silvana Salisci, 58 anni, che quattro anni fa subì l’intervento all’ospedale Ingrassia del capoluogo siciliano. Scrive Repubblica Palermo.



Il marito della donna, Francesco Licata, si è opposto a due richieste di archiviazione del pm. «Chiedo solo di sapere cosa è accaduto in sala operatoria. Ho sporto denuncia - spiega - ma non sono mai stato sentito dalla magistratura. E nessuno mi ha mai comunicato i risultati dell’indagine interna avviata dall’ospedale». Domenica scorsa la famiglia Licata ha subito un altro lutto: "Mia figlia - dice Licata - è morta di leucemia, lasciando un bimbo di tre anni. Si è ammalata tre mesi dopo che mia moglie è entrata in coma". L’inchiesta coordinata dal pm Siro De Flammineis per lesioni colpose gravi è stata aperta a carico di ignoti. Per due volte il magistrato ha chiesto l’archiviazione, ma ancora il gip non si è pronunciato.